Китай обвинил США во вторжении в акваторию островов Сиша

«Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокации, контролировать свои военные действия на море, в противном случае вся ответственность за возможные последствия будут полностью лежать на американской стороне. Военные НОАК находятся в боевой готовности и в любой момент готовы решительно отстаивать государственный суверенитет Китая, мир и стабильность в Южно-Китайском море», – говорится в заявлении.

Американский ракетный эсминец Benfold («Бенфолд») без разрешения вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, которые Китай считает своими, китайские военные сделали предупреждение американскому кораблю, следует из заявления официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.Сообщается, что американский ракетный эсминец Benfold 12 июля «без разрешения правительства Китая незаконно вторгся в акваторию китайских островов Сиша». Группировка ВМС НОАК Южной зоны боевого командования сопроводила американский корабль и сделала ему предупреждение.«Архипелаг Сиша – исконная территория Китая. Действия американского корабля являются бесцеремонным нарушением суверенитета Китая, серьезным подрывом мира и стабильности в Южно-Китайском море, нарушают базовые принципы международного права и международных отношений, ведут к увеличению рисков безопасности в регионе, еще одно свидетельство милитаризации Южно-Китайского моря. Факты говорят о том, что США являются чистопробным создателем рисков безопасности в Южно-Китайском море», – РИА «Новости» заявление командования.Оборонное ведомство Китая осудило действия американского эсминца и выразило решительный протест.Ранее Вьетнам потребовал от Китая убрать комплексы ПВО с Парасельских островов.Напомним, в конце мая 2018 года Китай также обвинил США во вторжении в Южно-Китайском море.Дмитрий Зубаре