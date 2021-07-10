Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.07.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 10.07.2021
09:00 На севере Горловки обстрелом со стороны ВСУ повреждены школа и жилые дома
Поселок Гольмовский на севере Горловки остался без электроснабжения в результате артлиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, также зафиксированы повреждения здания школы и жилых домов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Сегодня утром под огнем артиллерии калибром 122 мм оказался населенный пункт Гольмовский на северной окраине Горловки. В результате обстрела 21 ТП обесточена, без электроэнергии остался 3021 потребитель», — говорится в сообщении.
Зафиксированы повреждения здания школы №77 по адресу: проспект Школьный, 13; жилых домов по адресам: проспект Школьный, 10, 11, 12 и улица Гагарина, 5. Кроме того, огнем украинской армии перебит газопровод низкого давления, повреждены два автомобиля.
«По предварительным данным, жертв нет. Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия для фиксации последствий обстрела и проведения разбирательства», — подчеркнули там.
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