Представитель Талибана рассказал, о чём просила делегация движения, прибывшая в Москву

Афганское движение "Талибан"* (запрещено в России) намерено добиться снятия с него санкций, о чем вело переговоры с Россией. Об этом заявил представитель политического офиса движения в Дохе Сухейль Шахин.Шахин, слова которого приводит РИА Новости, заявил, что представители движения, недавно посетившие Москву, провели переговоры с российской стороной по множеству вопросов, в том числе и по поводу снятия с движения ограничений, наложенных Совбезом ООН.По его словам, члены делегации попросили российских дипломатов поспособствовать исключению "Талибана" из санкционных списков. По словам главы "Талибана" Шахабуддина Делавара, США обещали отменить санкции против талибов во время подписания мирного договора в 2020 году, но до сих пор не торопятся выполнять свое обещание.По мнению экспертов, Россия может пересмотреть статус движения в случае изменения поведения талибов и отказа от террористической деятельности. К тому же Москве не следует полностью отказываться от диалога с Талибаном, являющимся одним из ключевых игроков в Афганистане.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что России придется признать Талибан после того, как движение захватит власть в Афганистане. По его слова, это может произойти в ближайшее время после окончательного вывода американского военного контингента из страны.