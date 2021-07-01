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"Не допустим": Путин высказался об использовании исторических территорий против России

Sergey Вчера, 19:300Новости
"Не допустим": Путин высказался об использовании исторических территорий против России
Президент РФ Владимир Путин высказался о проекте "анти-Россия", который сейчас процветает на Украине. Статья главы государства опубликована на сайте Кремля.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля
Москва не допустит, чтобы исторические территории России и живущих там людей использовали в антироссийской пропаганде, подчеркнул Путин.

"А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", — уточнил президент РФ.

Владимир Путин также обратился к Украине и напомнил, что полномасштабная ненависть несет серьезные риски для государства.
Владимир Гусе

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