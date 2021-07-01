"Не допустим": Путин высказался об использовании исторических территорий против России



"А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну", — уточнил президент РФ.



Президент РФ Владимир Путин высказался о проекте "анти-Россия", который сейчас процветает на Украине. Статья главы государства опубликована на сайте Кремля.kremlin.ru / Пресс-служба КремляМосква не допустит, чтобы исторические территории России и живущих там людей использовали в антироссийской пропаганде, подчеркнул Путин.Владимир Путин также обратился к Украине и напомнил, что полномасштабная ненависть несет серьезные риски для государства.Владимир Гусе