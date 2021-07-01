В работе «Водафона» на Луганщине возможны трудности в ближайшие 2 недели — заявление компании
В период с 12 по 26 июня у некоторых абонентов «Водафона» в Луганской области возможны трудности в работе сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора Vodafone.
Как отметили в пресс-службе, в этот период будут проведены плановые работы по модернизации оборудования.
«Уважаемые абоненты! Информируем вас о том, что с 12.07.2021 по 26.07.2021 будут проведены плановые работы по модернизации оборудования в следующих населенных пунктах:
Новоайдарский р-н., с. Новоахтирка
Креминский р-н., с. Невское
Новоайдарский р-н., с. Гречишкино
Новоайдарский р-н., с. Окниное
В указанный период у некоторых абонентов возможны трудности в работе сервисов. Просим извинить за временные неудобства», — говорится в сообщении мобильного оператора.
Как ранее информировал журналисты, в СМИ активно обсуждают тему возможного отключения в Луганске оборудования украинского мобильного оператора «Водафон», какая ситуация на самом деле можно прочитать здесь...
Так же мы писали, что решили в Vodafone по поводу долгов за электричество перед Луганском.
Новости Региона - Сегодня, 20:00 26
Метки: {keywords}