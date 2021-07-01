В период с 12 по 26 июня у некоторых абонентов «Водафона» в Луганской области возможны трудности в работе сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора Vodafone.Как отметили в пресс-службе, в этот период будут проведены плановые работы по модернизации оборудования.«Уважаемые абоненты! Информируем вас о том, что с 12.07.2021 по 26.07.2021 будут проведены плановые работы по модернизации оборудования в следующих населенных пунктах:Новоайдарский р-н., с. НовоахтиркаКреминский р-н., с. НевскоеНовоайдарский р-н., с. ГречишкиноНовоайдарский р-н., с. ОкниноеВ указанный период у некоторых абонентов возможны трудности в работе сервисов. Просим извинить за временные неудобства», — говорится в сообщении мобильного оператора.Как ранее информировал журналисты, в СМИ активно обсуждают тему возможного отключения в Луганске оборудования украинского мобильного оператора «Водафон», какая ситуация на самом деле можно прочитать здесь...Так же мы писали, что решили в Vodafone по поводу долгов за электричество перед Луганском.Новости Региона - Сегодня, 20:00 26