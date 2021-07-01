Жители нескольких городов Луганской области завтра останутся без света
Во вторник, 13 июля, в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном отключат свет. Об этом говорится на сайте ЛЭО. Там же приводится и полный список адресов (ознакомиться с которым можно ниже).
Отмечается, что временное обесточивание связано с выполнением ремонтных работ.
Без электричества останутся жители области, проживающие по следующим адресам:
Новости Региона - Сегодня, 19:32 97
Отмечается, что временное обесточивание связано с выполнением ремонтных работ.
Без электричества останутся жители области, проживающие по следующим адресам:
Новости Региона - Сегодня, 19:32 97
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