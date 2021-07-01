Названы города, в которых тарифы на коммуналку рекордно подорожают уже к октябрю



Согласно прогнозам Олега Попенко, руководителя направления жилищно-коммунального хозяйства КГГА, жители некоторых областей вынуждены будут тратить на обогрев собственного жилья едва не в полтора раза больше, чем в прошлом году.



Особенно ощутимым будет повышение тарифов для следующих регионов Украины:

Полтава — цены вырастут на 36%;

Киев — на 40%;

Одесса — подорожание отопления на 46%;

Кременчуг — 53%;

Староконстантинов — на 65%;

Тернополь — рекордное повышение тарифов на 70%.

Наибольшие проблемы эксперт «пообещал» небольшим городам. Ведь в провинциальных населенных пунктах удельный вес долгов населения куда выше. В целом же украинцы на данный момент задолжали за отопление и горячую воду почти 69 млрд гривен. А учитывая перспективы подорожания, задолженности населения будут только расти.

Правда, в КГГА предприняли попытку предупредить накопление долгов в следующем отопительном сезоне. С этой целью с 1 июля была введена система авансовых платежей. Оплатить отопления можно будет заранее по цене 10 грн за 1 кв. м жилплощади.



Однако эта идея не кажется перспективной. Ведь средний доход украинцев с прошлого года почти не изменился. Да и доверие к государственной власти остается на достаточно низком уровне.

Меж тем немало украинцев сразу после завершения отопительного сезона обычно пытаются погасить свои задолженности. Согласно данным Государственной службы статистики, до мая граждане выплатили около 46% задолженных средств.

Такая положительная тенденция не лишает коммунальщиков надежды на сознательное отношение украинцев к своевременной оплате услуг. Поэтому существует призрачный шанс на то, что долги коммунальных предприятий Украины по крайней мере перестанут расти в глобальных масштабах предыдущих лет. Новости Украины - Сегодня, 19:15 193 Уже с октября текущего года в Украине произойдет значительный скачок стоимости комуслуг. Особенно ощутимым для населения станет подорожание отопления и горячей воды, которое в некоторых регионах достигнет 70%. Наиболее неблагоприятным окажется отопительный сезон для жителей небольших городов.Согласно прогнозам Олега Попенко, руководителя направления жилищно-коммунального хозяйства КГГА, жители некоторых областей вынуждены будут тратить на обогрев собственного жилья едва не в полтора раза больше, чем в прошлом году.Особенно ощутимым будет повышение тарифов для следующих регионов Украины:Полтава — цены вырастут на 36%;Киев — на 40%;Одесса — подорожание отопления на 46%;Кременчуг — 53%;Староконстантинов — на 65%;Тернополь — рекордное повышение тарифов на 70%.Наибольшие проблемы эксперт «пообещал» небольшим городам. Ведь в провинциальных населенных пунктах удельный вес долгов населения куда выше. В целом же украинцы на данный момент задолжали за отопление и горячую воду почти 69 млрд гривен. А учитывая перспективы подорожания, задолженности населения будут только расти.Правда, в КГГА предприняли попытку предупредить накопление долгов в следующем отопительном сезоне. С этой целью с 1 июля была введена система авансовых платежей. Оплатить отопления можно будет заранее по цене 10 грн за 1 кв. м жилплощади.Однако эта идея не кажется перспективной. Ведь средний доход украинцев с прошлого года почти не изменился. Да и доверие к государственной власти остается на достаточно низком уровне.Меж тем немало украинцев сразу после завершения отопительного сезона обычно пытаются погасить свои задолженности. Согласно данным Государственной службы статистики, до мая граждане выплатили около 46% задолженных средств.Такая положительная тенденция не лишает коммунальщиков надежды на сознательное отношение украинцев к своевременной оплате услуг. Поэтому существует призрачный шанс на то, что долги коммунальных предприятий Украины по крайней мере перестанут расти в глобальных масштабах предыдущих лет. Новости Украины - Сегодня, 19:15 193

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