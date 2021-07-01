Представитель Украины в ТГК заявила об отсутствии предвзятости ОБСЕ к какой-либо из сторон

В социально-экономической подгруппе в Трехсторонней контактной группе по Донбассу ОБСЕ не проявляет предвзятости ни к одной из сторон. Об этом отметила в эфире Радио Донбасс.Реалии представительница украинской делегации в социально-экономической подгруппе в ТКГ Виктория Страхова.

Таким образом она прокомментировала сообщение представителя Донецкой областей от Украины Сергея Гармаша, заявившего о предоставлении преимуществ российской стороне в политической подгруппе.

Модератором от ОБСЕ в этой подгруппе является Херберт Зальбер.

«У нас новый модератор, г-н Зальбер, в полномочия которого начались примерно одновременно со мной (Страховая работает в ТКГ с февраля 2021 года — ред.) работает вполне адекватно. Представители ОРДЛО даже предъявляют ему претензии, что он идет в фарватере украинской стороны, но он каждый раз подчеркивает, что является модератором и не принимает чью-либо сторону. Но мы пытаемся сглаживать эти политизированные углы, потому что у нас все-таки социально-экономическая подгруппа», — отметила Страхова.

Ранее представитель отдельных районов Донецкой области в украинской делегации на переговорах по Донбассу Сергей Гармаш сообщил, что новая модератор политической подгруппе в ТКГ Сильви Берман призвала изъять украинских представителей Луганской и Донецкой областей с переговоров.

«Она фактически повторила все посылы господина Мореля. Назвала участников от ОРДЛО делегацией уже в первый день, хотя они таковыми не являются. Призвала для разблокировки работы политической подгруппы удалить нас — переселенцев оттуда. При этом, не призвала удалить судимую за терроризм Маю Пирогову», — рассказал Гармаш.

Политика - Сегодня, 20:18 32