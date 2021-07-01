Президент Путин обратился к украинскому народу с посланием (на украинском!)



«Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми.»





«Представители Украины не настроены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей, живущих здесь. Предпочитают эксплуатацию образа «жертвы внешней агрессии» и торговли русофобией. Устраивают кровавые провокации в Донбассе. То есть, в любой способ привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев. Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен», — говорится в статье.





«Западные авторы проекта «анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной настроенность на разделение с Россией, на вражду с ней», — сказал Путин.





«Россия готова обсуждать сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является оружием в чужих руках для борьбы с нами», — говорится в сообщении.

