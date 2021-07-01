Пожарным Луганщины передали 9 австрийских спецавтомобилей
Сегодня, 12 июля, глава обладминистрации Луганской области Сергей Гайдай передал австрийскую технику для пожарно-спасательных подразделений Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА в Facebook.
Оказали помощь для получения техники меценаты, нардепы, ООО «Ростдорстрой», ООО «Славдорстрой» и руководство ГСЧС.
Так, Сергей Гайдай вручил первому государственному пожарно-спасательному отряду сертификаты на две пожарные автоцистерны емкостью четыре тонны на базе автомобиля STEYR, пятому — на пожарную автоцистерну емкостью две тонны STEYR.
Также шестому государственному пожарно-спасательному отряду — сертификат на пожарную автоцистерну емкостью восемь тонн КРАЗ 6511.
Аварийно-спасательному отряду специального назначения — сертификат на пожарную автоцистерну емкостью восемь тонн МАЗ 63022, на оперативно-пиротехнический автомобиль Mitsubishi L 200, на оперативно-пиротехнический водолазный автомобиль Ford Transit.
«Я надеюсь, что в случае вероятной лесного пожара, пожарные Луганщины будут готовы к борьбе со стихией», — добавил Гайдай.
Новости Региона - Сегодня, 18:43 192
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА в Facebook.
Оказали помощь для получения техники меценаты, нардепы, ООО «Ростдорстрой», ООО «Славдорстрой» и руководство ГСЧС.
Так, Сергей Гайдай вручил первому государственному пожарно-спасательному отряду сертификаты на две пожарные автоцистерны емкостью четыре тонны на базе автомобиля STEYR, пятому — на пожарную автоцистерну емкостью две тонны STEYR.
Также шестому государственному пожарно-спасательному отряду — сертификат на пожарную автоцистерну емкостью восемь тонн КРАЗ 6511.
Аварийно-спасательному отряду специального назначения — сертификат на пожарную автоцистерну емкостью восемь тонн МАЗ 63022, на оперативно-пиротехнический автомобиль Mitsubishi L 200, на оперативно-пиротехнический водолазный автомобиль Ford Transit.
«Я надеюсь, что в случае вероятной лесного пожара, пожарные Луганщины будут готовы к борьбе со стихией», — добавил Гайдай.
Новости Региона - Сегодня, 18:43 192
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