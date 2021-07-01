Путин обратился к украинскому народу с посланием (на украинском!)
На сайте Кремля, сегодня, 12 июля, появилась статья авторства президента РФ Владимира Путина, в которой он обратился к украинскому народу. Статья вышла на двух языках — русском и украинском.
Главная тема статьи-обращения, как следует из заголовка — «историческое единство российского и украинского народов».
Путин подчеркивает, что «стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды.»
Но также от части и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства между украинцами и россиянами.
«Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми.»
Естественно, одной из основных тем обсуждения в статье стал Донбасс. Российский лидер, в частности, выказал мнение, что «Киеву Донбасс не нужен».
По мнению Путина, украинская власть активно продвигает проект «анти-Россия», который «держится на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага»:
«Представители Украины не настроены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей, живущих здесь. Предпочитают эксплуатацию образа «жертвы внешней агрессии» и торговли русофобией. Устраивают кровавые провокации в Донбассе. То есть, в любой способ привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев. Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен», — говорится в статье.
По словам Владимира Путина, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им «пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами». При этом в Украине, по мнению президента России, наблюдается «не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление».
«Западные авторы проекта «анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной настроенность на разделение с Россией, на вражду с ней», — сказал Путин.
Но главным тезисом обращения, все же, можно считать заявления, что Россия открыта к диалогу с Украиной, но при одном условии:
«Россия готова обсуждать сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является оружием в чужих руках для борьбы с нами», — говорится в сообщении.
Президент России резюмировал, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям, к стремлению украинцев видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным, но «настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с Россией». Политика - Сегодня, 19:05 1085
Главная тема статьи-обращения, как следует из заголовка — «историческое единство российского и украинского народов».
Путин подчеркивает, что «стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собственных ошибок, допущенных в разные периоды.»
Но также от части и результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства между украинцами и россиянами.
«Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми.»
Естественно, одной из основных тем обсуждения в статье стал Донбасс. Российский лидер, в частности, выказал мнение, что «Киеву Донбасс не нужен».
По мнению Путина, украинская власть активно продвигает проект «анти-Россия», который «держится на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага»:
«Представители Украины не настроены всерьез обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для людей, живущих здесь. Предпочитают эксплуатацию образа «жертвы внешней агрессии» и торговли русофобией. Устраивают кровавые провокации в Донбассе. То есть, в любой способ привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев. Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен», — говорится в статье.
По словам Владимира Путина, жители этих регионов никогда не примут те порядки, которые им «пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами». При этом в Украине, по мнению президента России, наблюдается «не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление».
«Западные авторы проекта «анти-Россия» так настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной настроенность на разделение с Россией, на вражду с ней», — сказал Путин.
Но главным тезисом обращения, все же, можно считать заявления, что Россия открыта к диалогу с Украиной, но при одном условии:
«Россия готова обсуждать сложные вопросы. Но нам важно понимать, что партнер отстаивает свои национальные интересы, а не обслуживает чужие, не является оружием в чужих руках для борьбы с нами», — говорится в сообщении.
Президент России резюмировал, что Россия с уважением относится к украинскому языку и традициям, к стремлению украинцев видеть свое государство свободным, безопасным, благополучным, но «настоящая суверенность Украины возможна лишь в партнерстве с Россией». Политика - Сегодня, 19:05 1085
Метки: {keywords}