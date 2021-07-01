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Жителям одного из районов Луганска завтра отключат свет

verter Вчера, 22:450Новости
Жителям одного из районов Луганска завтра отключат свет
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 13 июля будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского района Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Артемовском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Пятая, 6, 2в, 3а, 15;
улица Четвертая, 2-4.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства.
Удобный город - Сегодня, 22:32 49

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