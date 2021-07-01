Курс валют в Луганске на 13 июня
Государственный банк информирует о том, что с 13 июля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
74,6336 рубля
1 ЕВРО
88,6050 рубля
10 украинских гривен
27,3612 рубля
Вчера, 12 июля курсы основных валют были такими:
1 доллар США
74,4675 рубля
1 ЕВРО
88,1397 рубля
10 украинских гривен
27,2557 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 92
1 доллар США
74,6336 рубля
1 ЕВРО
88,6050 рубля
10 украинских гривен
27,3612 рубля
Вчера, 12 июля курсы основных валют были такими:
1 доллар США
74,4675 рубля
1 ЕВРО
88,1397 рубля
10 украинских гривен
27,2557 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 92
Метки: {keywords}