Сегодня в Луганске днем до 35 градусов жары. К полдню ультрафиолетовое излучение достигнет очень высокого уровня
Температура воздуха днем 13 июля поднимется до 34 градусов жары. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«13 июля на территории региона ожидается небольшая облачность, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 29-34 градуса жары», — прогнозируют синоптики.
На территории всего региона высокий показатель ультрафиолетового излучения от прямых солнечных лучей. В полдень уровень поднимется до очень высокого — 8.
Желательно оставаться в помещении, а на улице необходимо использовать средства защиты от солнца и лучше находиться в тени.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура сегодня днем от 33 до 35 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается в районе 31-33 градуса тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 33 до 35 градусов выше нуля.
По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели сохранится жаркая и сухая погода.
Для справки: Ультрафиолетовый индекс, УФ-индекс, УФИ (англ. UV Index) — показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) в спектре солнечного света. УФ-индекс позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения Солнца для кожи человека. Сообщение УФ-индекса является средством предупреждения населения об опасности от УФ-излучения и о необходимости использовать солнцезащитные средства.
Значение УФ-индекса в пределах 0-2 указывает на безопасный уровень ультрафиолетового облучения, при котором можно неограниченное время находиться вне помещения. УФ-индекс 8 и выше обозначает высокую опасность, когда желательно оставаться в помещении, а на улице необходимо использовать средства защиты от солнца или (и) находиться в тени.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:31 132
«13 июля на территории региона ожидается небольшая облачность, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 29-34 градуса жары», — прогнозируют синоптики.
На территории всего региона высокий показатель ультрафиолетового излучения от прямых солнечных лучей. В полдень уровень поднимется до очень высокого — 8.
Желательно оставаться в помещении, а на улице необходимо использовать средства защиты от солнца и лучше находиться в тени.
В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура сегодня днем от 33 до 35 градусов тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается в районе 31-33 градуса тепла.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 33 до 35 градусов выше нуля.
По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели сохранится жаркая и сухая погода.
Для справки: Ультрафиолетовый индекс, УФ-индекс, УФИ (англ. UV Index) — показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) в спектре солнечного света. УФ-индекс позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения Солнца для кожи человека. Сообщение УФ-индекса является средством предупреждения населения об опасности от УФ-излучения и о необходимости использовать солнцезащитные средства.
Значение УФ-индекса в пределах 0-2 указывает на безопасный уровень ультрафиолетового облучения, при котором можно неограниченное время находиться вне помещения. УФ-индекс 8 и выше обозначает высокую опасность, когда желательно оставаться в помещении, а на улице необходимо использовать средства защиты от солнца или (и) находиться в тени.
Погода в Луганске - Сегодня, 05:31 132
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