Сегодня в Луганске днем до 35 градусов жары. К полдню ультрафиолетовое излучение достигнет очень высокого уровня



«13 июля на территории региона ожидается небольшая облачность, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 29-34 градуса жары», — прогнозируют синоптики.

На территории всего региона высокий показатель ультрафиолетового излучения от прямых солнечных лучей. В полдень уровень поднимется до очень высокого — 8.

Желательно оставаться в помещении, а на улице необходимо использовать средства защиты от солнца и лучше находиться в тени.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура сегодня днем от 33 до 35 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается в районе 31-33 градуса тепла.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 33 до 35 градусов выше нуля.

По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели сохранится жаркая и сухая погода.

Для справки: Ультрафиолетовый индекс, УФ-индекс, УФИ (англ. UV Index) — показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) в спектре солнечного света. УФ-индекс позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения Солнца для кожи человека. Сообщение УФ-индекса является средством предупреждения населения об опасности от УФ-излучения и о необходимости использовать солнцезащитные средства.

Значение УФ-индекса в пределах 0-2 указывает на безопасный уровень ультрафиолетового облучения, при котором можно неограниченное время находиться вне помещения. УФ-индекс 8 и выше обозначает высокую опасность, когда желательно оставаться в помещении, а на улице необходимо использовать средства защиты от солнца или (и) находиться в тени.

Погода в Луганске - Сегодня, 05:31 132 Температура воздуха днем 13 июля поднимется до 34 градусов жары. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«13 июля на территории региона ожидается небольшая облачность, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха днем 29-34 градуса жары», — прогнозируют синоптики.На территории всего региона высокий показатель ультрафиолетового излучения от прямых солнечных лучей. В полдень уровень поднимется до очень высокого — 8.Желательно оставаться в помещении, а на улице необходимо использовать средства защиты от солнца и лучше находиться в тени.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура сегодня днем от 33 до 35 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается в районе 31-33 градуса тепла.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 33 до 35 градусов выше нуля.По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели сохранится жаркая и сухая погода.: Ультрафиолетовый индекс, УФ-индекс, УФИ (англ. UV Index) — показатель, характеризующий уровень ультрафиолетового излучения (УФ-излучения) в спектре солнечного света. УФ-индекс позволяет оценить опасность ультрафиолетового излучения Солнца для кожи человека. Сообщение УФ-индекса является средством предупреждения населения об опасности от УФ-излучения и о необходимости использовать солнцезащитные средства.Значение УФ-индекса в пределах 0-2 указывает на безопасный уровень ультрафиолетового облучения, при котором можно неограниченное время находиться вне помещения. УФ-индекс 8 и выше обозначает высокую опасность, когда желательно оставаться в помещении, а на улице необходимо использовать средства защиты от солнца или (и) находиться в тени.Погода в Луганске - Сегодня, 05:31 132

Метки: {keywords}