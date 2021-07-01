Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Неспроста: «Форум граждан России» пройдет сегодня в Луганске

verter Сегодня, 07:000Новости
Неспроста: «Форум граждан России» пройдет сегодня в Луганске
«Форум граждан России» пройдет 14 июля в Луганске с участием россиян из разных стран. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения «Мир Луганщине»..
Участники форума: политики, общественники и ученые обсудят вопросы защиты и реализации прав сограждан за рубежом, усиление международного сотрудничества и интеграционных процессов.
Дискуссия будет проходить на трех секциях форума: «Актуальные проблемы граждан России, проживающих за пределами страны», «Поддержка и защита граждан России за рубежом», «Реализация прав граждан России, проживающих за рубежом, на участие в избирательном процессе».
Как отметил Денис Мирошниченко, один из организаторов мероприятия, что «форум проводится неспроста, ведь в Донбассе уже более полумиллиона жителей стали гражданами Российской Федерации», и темы секций актуальны для жителей Луганска и Донецка.
«Проведение форума — это посыл мировому сообществу о единстве граждан России, их традиций и культурных ценностей вне зависимости от места нахождения. Донбасс с гостеприимством и радостью готов встречать сограждан», — сказано в сообщении пресс-службы Политика - Сегодня, 07:00 13

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: