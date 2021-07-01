Как долго продлится пандемия COVID-19, — рассказала доктор наук
Пандемия коронавируса продлится, предположительно, два-три года. Об этом в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск» заявила доктор медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Ирина Шаповалова.
«Паниковать мы уже не должны, решения принимаются правильные, нам остается немножко потерпеть этот режим, всем вакцинироваться и тогда все будет хорошо. Конечно, это не вопрос одного дня и даже не недели, мы два года в такой ситуации. Любая пандемия имеет место быть два-три года, как и получится у нас. Главное, чтобы мы понимали, к чему мы идем, зачем мы это делаем — затем, чтобы выжить. Потому что, не заболев сегодня, не значит, что мы не заболеем завтра», — сказала эпидемиолог.
Она подчеркнула, что победить пандемию возможно только с помощью вакцинации и соблюдения мер предосторожности: ношения средств индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции. Красота и здоровье - Сегодня, 06:31 187
«Паниковать мы уже не должны, решения принимаются правильные, нам остается немножко потерпеть этот режим, всем вакцинироваться и тогда все будет хорошо. Конечно, это не вопрос одного дня и даже не недели, мы два года в такой ситуации. Любая пандемия имеет место быть два-три года, как и получится у нас. Главное, чтобы мы понимали, к чему мы идем, зачем мы это делаем — затем, чтобы выжить. Потому что, не заболев сегодня, не значит, что мы не заболеем завтра», — сказала эпидемиолог.
Она подчеркнула, что победить пандемию возможно только с помощью вакцинации и соблюдения мер предосторожности: ношения средств индивидуальной защиты, соблюдения социальной дистанции. Красота и здоровье - Сегодня, 06:31 187
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