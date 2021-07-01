Правительство готовит очередное подорожание коммуналки
Украина должна срочно увеличивать собственную добычу природного газа, чтобы обеспечить потребности украинских домохозяйств во время отопительного сезона.
Об этом заявил эксперт Александр Мазурчак.
«Украинцы должны иметь в своих домах газ отечественной добычи. Стоимость украинского газа — 3000 гривен за тысячу кубометров, а не более 400 долларов. Государство должно немедленно начинать действовать. Иначе нас ждет самая сложная зима за всю историю Украины: безумная цена на газ, его дефицит и увеличение задолженности за услуги ЖКХ на еще несколько миллиардов гривен», — заявил он.
По словам Мазурчака, несмотря на новый прайс «Нафтогаза», уже через несколько месяцев можно ожидать значительное увеличение тарифов на тепло, горячую воду и свет.
«На сегодняшний день прогнозируют увеличение тарифов на тепло и горячую воду в Украине на 15-40%. Кроме того, возрастет и стоимость электроэнергии, но пока правительство еще держит интригу, насколько именно. И это еще не окончательная цифра, поскольку мы уже несколько месяцев подряд видим, что цена газа на европейских хабах постоянно растет», — отметил эксперт.
Мазурчак подчеркнул, что Украина внезапно перестала даже декларировать, что развитие собственной добычи газа является приоритетным государственным направлением.
«О программе «20/20" — увеличение добычи собственного газа» Укргаздобычи» до 20 млрд кубометров в год к 2020 году — в «Нафтогазе» уже даже не вспоминают, потому что увеличение добычи никого в правительстве не интересует. Но почему добыча собственного газа сокращается — непонятно. Три года подряд мы видим падение уровня добычи голубого топлива. Объективных причин для такого сокращения нет. Похоже, что его создают умышленно, в угоду отдельным олигархам", — сказал Мазурчак.
По его словам, за первые 6 месяцев 2021 года Украина добыла на 4% меньше природного газа, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом добыча сократилась уже на 7%. В 2019 году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4% по сравнению с 2018-м. При этом наибольшее сокращение добычи наблюдается именно у государственных компаний — АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта».
Эксперт подчеркнул: необходимо срочно увеличить собственную добычу природного газа в Украине и в первую очередь обеспечить им украинские домохозяйства. Украинцы должны иметь в своих домах газ отечественной добычи по доступным ценам, а не платить за него, как Европе, где люди имеют гораздо большие доходы. Новости Украины - Сегодня, 07:19 174
Об этом заявил эксперт Александр Мазурчак.
«Украинцы должны иметь в своих домах газ отечественной добычи. Стоимость украинского газа — 3000 гривен за тысячу кубометров, а не более 400 долларов. Государство должно немедленно начинать действовать. Иначе нас ждет самая сложная зима за всю историю Украины: безумная цена на газ, его дефицит и увеличение задолженности за услуги ЖКХ на еще несколько миллиардов гривен», — заявил он.
По словам Мазурчака, несмотря на новый прайс «Нафтогаза», уже через несколько месяцев можно ожидать значительное увеличение тарифов на тепло, горячую воду и свет.
«На сегодняшний день прогнозируют увеличение тарифов на тепло и горячую воду в Украине на 15-40%. Кроме того, возрастет и стоимость электроэнергии, но пока правительство еще держит интригу, насколько именно. И это еще не окончательная цифра, поскольку мы уже несколько месяцев подряд видим, что цена газа на европейских хабах постоянно растет», — отметил эксперт.
Мазурчак подчеркнул, что Украина внезапно перестала даже декларировать, что развитие собственной добычи газа является приоритетным государственным направлением.
«О программе «20/20" — увеличение добычи собственного газа» Укргаздобычи» до 20 млрд кубометров в год к 2020 году — в «Нафтогазе» уже даже не вспоминают, потому что увеличение добычи никого в правительстве не интересует. Но почему добыча собственного газа сокращается — непонятно. Три года подряд мы видим падение уровня добычи голубого топлива. Объективных причин для такого сокращения нет. Похоже, что его создают умышленно, в угоду отдельным олигархам", — сказал Мазурчак.
По его словам, за первые 6 месяцев 2021 года Украина добыла на 4% меньше природного газа, чем в 2020 году. По сравнению с 2019 годом добыча сократилась уже на 7%. В 2019 году добыча газа в Украине уменьшилась на 1,4% по сравнению с 2018-м. При этом наибольшее сокращение добычи наблюдается именно у государственных компаний — АО «Укргаздобыча» и ПАО «Укрнафта».
Эксперт подчеркнул: необходимо срочно увеличить собственную добычу природного газа в Украине и в первую очередь обеспечить им украинские домохозяйства. Украинцы должны иметь в своих домах газ отечественной добычи по доступным ценам, а не платить за него, как Европе, где люди имеют гораздо большие доходы. Новости Украины - Сегодня, 07:19 174
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