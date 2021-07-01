График выезда мобильных клиник в Луганской области
В Луганской области при поддержке UNFPA Украины, вчера, 12 июня, начали работу мобильные клиники, которые проводят обследования, предоставляют критически важные медицинские услуги и выявляют скрытые случаи домашнего и гендерного насилия. Об этом сообщают журналисты сайта 06542.com.ua.
Каждая мобильная клиника состоит из врача семейной медицины, врача-гинеколога, медицинской сестры и водителя. Клиники обеспечены наборами для гинекологического обследования, портативными электрокардиографами, приборами для ультразвукового исследования, оборудованием для измерения артериального давления и другим необходимым медицинским оборудованием.
Мобильные клиники бесплатно проводят скрининг-осмотр указанными врачами-специалистами, включая УЗИ, кольпоскопию, цитологическое исследование с последующим анализом материалов. Результаты исследований будут предоставляться медицинским учреждениям территориальных громад.
Для обеспечения эффективной работы во время пандемии COVID-19 каждая команда имеет необходимые индивидуальные средства защиты и дезинфекции.
«Транспортное сообщение часто надежное, рядом ООС, а карантин ситуацию еще больше осложнил. Из многих сел, поселков, а то и целых районов людям трудно доехать до городской больнице «, — отметила врач первой категории, гинеколог Евгения Кислица, работающий в одной из мобильных клиник Луганской области.
График выездов мобильных клиник
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