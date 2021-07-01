Российских дипломатов эвакуировали из Афганистана в Узбекистан

«В настоящее время дипломаты генконсульства Российской Федерации в Мазари-Шарифе, находившиеся в афганском городе Хайратон, эвакуированы на территорию Узбекистана», — уточнил Кабулжанов.

Дипломаты генконсульства России в Мазари-Шарифе, работавшие в афганском городе Хайратон, эвакуированы на территорию Узбекистана. Об этом вчера, 12 июля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МИДа Узбекистана Юсупа Кабулжанова.Генконсульство России в Мазари-Шарифе приостановило работу 5 июля. Из-за обострения обстановки дипломатов временно переправили в Хайратон.Российское посольство в Афганистане продолжает работать в Кабуле. Как отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов, в настоящее время угрозы для дипломатов там нет.источник