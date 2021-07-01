Российских дипломатов эвакуировали из Афганистана в Узбекистан
Дипломаты генконсульства России в Мазари-Шарифе, работавшие в афганском городе Хайратон, эвакуированы на территорию Узбекистана. Об этом вчера, 12 июля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МИДа Узбекистана Юсупа Кабулжанова.
«В настоящее время дипломаты генконсульства Российской Федерации в Мазари-Шарифе, находившиеся в афганском городе Хайратон, эвакуированы на территорию Узбекистана», — уточнил Кабулжанов.
Генконсульство России в Мазари-Шарифе приостановило работу 5 июля. Из-за обострения обстановки дипломатов временно переправили в Хайратон.
Российское посольство в Афганистане продолжает работать в Кабуле. Как отметил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИДа Замир Кабулов, в настоящее время угрозы для дипломатов там нет.
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