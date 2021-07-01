Визит Зеленского в ФРГ: украинская наглость уже не работает

Надежды на то, что повестка Киева («дайте грошей и немножко оружия) будет принята немецкой стороной, предсказуемо не оправдались.Ещё до начала визита немцы предупредили: говорить будут о том, о чём хотят они, а не о том, чего хотят в Киеве. Поэтому решили сразу осадить все амбиции на этот счет: позиция правительства ФРГ по «Северному потоку-2» неизменна и известна украинской стороне, - заявили в Кабмине Германии.Чубатые дипломаты уже смирились с тем, что NordStream уже фактически достроен и судьба украинской газотранспортной системы в стратегической перспективе понятна. Они ехали за другим – выбить хотя бы какие-то подачки взамен потерь от снижения доходов от транспортировки российского газа по своей территории. Однако и тут вышел облом: немецкая сторона заявила, что вопрос компенсаций Украине за реализацию «Северного потока – 2» Берлин не собирается.Риторику Киуева в этой связи можно было бы и не цитировать, ибо это, как обычно, просто пафосное враньё, но ради соблюдения журналистских стандартов приведём и её.Позиция Владимира Зеленского такова, что «Северный поток – 2» - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство «Северного потока – 2». Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим про гарантии безопасности – возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию, - заявил новый пресс-секретарь Зеленского.Накануне визита в Германию Зеленский в привычной наглой манере потребовал от Германии военной помощи. Основание: Украина защищает Германию от агрессивной России. Но эта легенда, которая хорошо заходит для внутреннего потребления, не нашла понимания у немцев. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась даже встречаться с украинским недопрезидентом.Пикантность визита Зеленского в Берлин в том, что в нём сейчас нет никакого смысла – через два месяца Германия будет выбирать нового федерального канцлера, который будет формировать новый состав кабинета министров. Кто им станет – неизвестно.Немецкие СМИ, тотально находящиеся под контролем американских спецслужб, прочат победу «зеленой» Анналене Бербок. Она опирается на США и проамериканскую агентурную сеть внутри самой Германии. Без всяких зеленских Бербок обещает первое, что сделать на посту канцлера – это разнести в хлам так ненавидимый украинцами газопровод, а второе – обострить отношения с Москвой (ещё один бальзам на их душу).Конкуренцию её составляет партайгеноссе фрау Меркель – представитель блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Он опирается на национально ориентированный крупный и средний бизнес и тоже имеет ненулевые шансы на победу.В Киеве это учли и организовали встречу Зеленского с Армином Лашетом. Достаточно разумный ход, хотя и малоэффективный.Особым раздражающим фактором для Берлина служит посол Украины Андрий Мэльнык – представитель наиболее упоротого в плане русофобии львовского клана в украинском МИДе. На его периодические хамские высказывания немцы вынуждены оправдываться либо игнорировать, что тоже не добавляет тёплых чувств к Киеву.Во время сегодняшнего визита Зеленский встретился с президентом Германии, многолетним бывшим министром иностранных дел Франком-Вальтером Штайнмайером. Чтобы понять какая атмосфера должна быть во время этой встречи достаточно вспомнить, что в феврале этого года Мэльнык «наехал» на президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера за то, что тот заявил о том, что «в результате агрессии нацистской Германии погибло более 20 миллионов советских граждан». По версии Мэльныка это были не какие-то «советские граждане», а именно украинцы.Затем, в мае украинский посол раскритиковал Бундестаг за то, что немецкие депутаты отказались устанавливать в Берлине отдельный памятник погибшим в годы Второй мировой войны этническим украинцам. В Берлине находится грандиозный мемориальный комплекс в Трептов-парке, который поддерживается немцами в идеальном состоянии. Но посла-националиста он не устраивает.Последним перлом неадекватного посла стало требование к Ангеле Меркель включить Киев в двусторонние переговоры между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку 2». Разумеется, деликатные немцы сделали вид, что такого дипломатического моветона не заметили.Фёдор Сумченко