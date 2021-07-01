В Луганске молодежь и дети — главная группа риска по COVID-19



«Если еще год назад мы говорили, что молодежь — это носители (коронавируса) или (болезнь проходит) бессимптомно, то сейчас начинает болеть молодежь от 15 лет. Кроме того, болеют и малолетние дети, грудные дети, у них по-своему протекает коронавирусная инфекция», — сказала она.

Ранее эпидемиолог предположила, что пандемия коронавируса продлится два-три года. Красота и здоровье - Сегодня, 11:30 420 Молодежь и дети стали более подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире радиостанции «Вести плюс Луганск» сообщила доктор медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии имени Фролова Луганского государственного медицинского университета имени Святителя Луки Ирина Шаповалова.«Если еще год назад мы говорили, что молодежь — это носители (коронавируса) или (болезнь проходит) бессимптомно, то сейчас начинает болеть молодежь от 15 лет. Кроме того, болеют и малолетние дети, грудные дети, у них по-своему протекает коронавирусная инфекция», — сказала она.Ранее эпидемиолог предположила, что пандемия коронавируса продлится два-три года. Красота и здоровье - Сегодня, 11:30 420

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