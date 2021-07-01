В Украине изменятся правила пользования платежными и банковскими картами



«Хотя закон «О платежных услугах» содержит множество новаций, самое главное из них — принцип OpenBanking. Идея состоит в том, чтобы передать право распоряжаться финансовой информацией истинному ее владельцу, то есть конкретному человеку, которому принадлежит счет. Закон обязывает всех участников финансового рынка сделать возможной передачу данных друг другу. Конечно же, исключительно по распоряжению клиента. На практике это, например, означает, что человеку не нужно будет иметь в своем смартфоне несколько банковских приложений. Прямой доступ к счету в любом банке можно будет получить в приложении, например, стороннего разработчика, условного финтехстартапа. Это также существенно упростит процедуру перехода клиента из одного банка в другой. Теоретически это можно будет сделать в несколько нажатий в мобильном приложении. Появятся новые финтехпроекты, помогающие управлять счетами в разных финучреждениях из одной точки, администрировать расходы и вести домашний бюджет, управлять финансами», — объясняет председатель правления «Юнекс Банка» Иван Свитек.





«Если говорить о банках и финансовых компаниях, то наибольшую выгоду получат небольшие банки, стартапы. То есть более гибкие и амбициозные участники рынка, которые могут предложить клиентам услуги совершенно нового качества. Крупные игроки вряд ли будут рады таким новациям, однако в итоге мы все равно придем к OpenBanking. Это глобальный тренд. Пока этот путь прошло не так много стран, но сейчас уже очевидно, что альтернатив этому пути нет», — говорит Иван Свитек

