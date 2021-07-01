Захарова раскритиковала нападки Лондона после зверств британских футбольных фанатов



"Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Вот именно" — подчеркнула официальный представитель МИД России.



Официальный представитель МИД Мария Захарова указала британским властям на прошлые нападки на Россию после погромов футбольных фанатов в Лондоне.politexpert.net / Евгений ЗайцевБолельщики устроили бесчинства в день финального матча на Евро-2020. Игра проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Мария Захарова рассказала, как руководство Великобритании во время ЧМ-2018 пугало своих подданных "русскими футбольными хулиганами". Сами же британские болельщики повели себя некорректно на Евро-2020, рассказала она. Дипломат поделилась мыслями в Telegram.Захарова рассказала о видео, запечатлевших зверства британских фанатов после победы итальянцев на Евро-2020. В России же на ЧМ в 2018 году царила атмосфера дружелюбия и гостеприимства, отметила она.Владимир Гусе