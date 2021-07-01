Лукашенко вЂ” Путину: Мы своими мозгами должны жить

«Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим — мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился», — подчеркнул белорусский лидер.

«Несмотря ни на какие вирусы, как вы сказали, извне по отношению к Белоруссии и России», — отметил он.

«С тех пор, как Россия прежде всего попала под так называемые санкции, вы все-таки импортозамещение провели солидное. Особенно в сельском хозяйстве. Сейчас это уже, спустя 2−3 года, видно. Это очевидный факт», — отметил он.

«Мы сохранили многие кооперационные отношения с Россией, не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы не рвали связи. Сохранили вообще всю промышленность, а кое-где и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации», — сказал президент Белоруссии.

«Вы понимаете почему. И здесь поддержка была очень серьезная со стороны России. Но мы свято стараемся выполнять свои обязательства по кредитам, которые выданы, и будем их выполнять, чего бы нам ни стоило», — заявил глава государства.

«Мы работаем на своих рынках, как это было. Благодаря тому, что мы не порвали связи, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике», — сказал Лукашенко.

«Мы выдержим», — уверен белорусский лидер.

Белоруссия и Россия вместе могут эффективно противостоять санкционному давлению извне. Об этом сегодня, 13 июля, заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным.По его словам, один из главных вопросов, которым необходимо заниматься, это экономика, ведь не только в отношении Белоруссии, но и России вводят или продлевают санкции. Тем не менее Лукашенко уверен, что страны выдержат этот удар.При этом он подчеркнул, что «все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось».Лукашенко назвал отрадным тот факт, что растет товарооборот двух стран.При этом белорусский лидер согласился с тем, что любые санкции — это возможности.Лукашенко также подчеркнул, что «естественно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской».Александр Лукашенко констатировал, что в финансовом отношении Белоруссии всегда было непросто.Что касается западных санкций, Лукашенко отметил, что после очередной их волны ведется диверсификация в экономике, однако по целому ряду направлений объемы торговли с Евросоюзом и в прежние годы были совсем небольшими. Например, для попавших под санкции МАЗа и БЕЛАЗа это $ 3,3 млн и $ 4 млн.По его словам, дело даже не в санкциях, а в том, что мировая экономика в целом серьезно просела и все страны подвержены этому влиянию.Напомним, сегодня Лукашенко и Путин провели беседу в Санкт-Петербурге. Ранее лидеры двух стран встречались в начале июня в Сочи. По итогам нынешних переговоров заявлений двух лидеров не предусмотрено.источник