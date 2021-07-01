Отключение водоснабжения в Луганске

Подача воды по некоторым адресам Артемовского района, временно приостановлена из-за аварии, будет возобновлена к вечеру 13 июля. Об этом сообщили в Южном управлении государственного унитарного предприятия (ГУП) «Лугансквода».«В связи с аварийно-восстановительными работами по адресу: переулок 2-й Ракетный, улица Лутугинская 13 июля прекращена подача воды с 10.00 до 15.00 ориентировочно по адресам: переулок 2-й Ракетный, улица Лутугинская (частично)», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 16:49 31