Засчитывается ли в пенсионный стаж период обучения

Студенты учебных заведений не относятся к категории лиц, подлежащих общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Соответственно, периоды обучения с 01.04.2004 в страховой стаж не засчитываются.Подробнее об этом рассказали в управлении ПФУ г. Северодонецк.Так, сейчас период обучения не засчитывается в страховой стаж, однако, если вы были студентом до 01.01.2004, годы учебы в высших и средних специальных учебных заведениях, в училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре зачислятся в ваш страховой стаж.Согласно Порядку подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней №637 от 12.08.1993 такие периоды подтверждаются дипломами, удостоверениями, свидетельствами, а также справками и другими документами, которые выданы на основании архивных данных и содержат сведения о периодах обучения. При отсутствии в документах таких сведений принимаются справки о продолжительности обучения в учебном заведении в соответствующие годы при условии, что в документах есть данные об окончании полного учебного периода или отдельных его этапов.Отмечается, что период обучения до 1 января 2004 года засчитывается в общий стаж только по дневной форме. Новости Украины - Сегодня, 17:13 107