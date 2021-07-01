Завтра в Луганском художественном музее открывается летняя выставка

В Луганском художественном музее 14 июля откроют выставку «Лето звонкое, будь со мной». Об этом сообщили в музее.На выставке будут представлены картины известных советских мастеров: В. Рыжих «Яхтсмены», Н. Компанеец «Ромашки и маки», Н. Глущенко «Улица в Судаке», В. Власова «Лето (Вечер)», Н. Бережного «Летний день», И. Панича «На отдыхе», В. Бакшеева «Пейзаж над рекою» и многие другие. Всего более 20 работ. Выставка будет открыта до 20 августа.Экономика - Сегодня, 16:55 110