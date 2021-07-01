Шейнин "добил" устроившего скандал из-за статьи Путина украинца Запорожского



"Какая же у тебя помойка в голове, ужас", – отреагировал Шейнин.



"Никаких подарков от Ленина не было. Это было заигрывание с национальной элитой, без которого СССР бы не создали", – продолжил истерику украинец.

"А какая разница?" – посмеялся ведущий.





"Для меня самый удовлетворительный на моем нижайшем уровне результат статьи Путина – то, что Запорожского так не корячило давно. Ты можешь обкричаться, но Путин говорит тебе следующее: если вы хотите строить из себя "антироссию" и скакать дальше, то вот сюда, в исконно украинские области – и обскачитесь там", – подвел итог Шейнин.



Украинский эксперт Сергей Запорожский эмоционально отреагировал на статью президента РФ Владимира Путина. Ведущий Первого канала Артем Шейнин "добил" гостя выводами.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Запорожский устроил скандал в программе "Время покажет", срывая выступления экспертов на тему статьи Путина об Украине и выкрикивая несвязные "опровержения". Так, он объявил, что единственной основой отношений Москвы и Киева может быть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, после чего сам же напомнил о его распаде.Также Запорожский попытался опровергнуть создание Украины Владимиром Лениным. По мнению украинца, советского лидера якобы "взяли за шкирку" и заставили подписать Брестский мир с признанием независимости Украины, после чего тот "дал заднюю". Исконно российские территории, приписанные Лениным Украине, скандалист отказался считать "подарком".Затем Запорожский попытался исторически дискредитировать РФ, задавшись вопросом о превращении "страны Моксель" в Россию. Украинец также объявил, что его страна "кормит" Москву, приобретая российские нефть и газ. Шейнин назвал поведение гостя удовлетворительным следствием статьи Путина об Украине, после чего подвел неутешительный для скандалиста итог.Попытки Запорожского оспорить слова Путина тем, что это якобы личное мнение президента России, ведущий перечеркнул указанием, что в этом случае украинская реакция не была бы настолько эмоциональной. Комментарии украинцев в соцсетях о статье Путина подтверждают это утверждение Шейнина.Григорий Егоро