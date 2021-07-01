Шейнин "добил" устроившего скандал из-за статьи Путина украинца Запорожского
Украинский эксперт Сергей Запорожский эмоционально отреагировал на статью президента РФ Владимира Путина. Ведущий Первого канала Артем Шейнин "добил" гостя выводами.
Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
Запорожский устроил скандал в программе "Время покажет", срывая выступления экспертов на тему статьи Путина об Украине и выкрикивая несвязные "опровержения". Так, он объявил, что единственной основой отношений Москвы и Киева может быть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, после чего сам же напомнил о его распаде.
Также Запорожский попытался опровергнуть создание Украины Владимиром Лениным. По мнению украинца, советского лидера якобы "взяли за шкирку" и заставили подписать Брестский мир с признанием независимости Украины, после чего тот "дал заднюю". Исконно российские территории, приписанные Лениным Украине, скандалист отказался считать "подарком".
"Какая же у тебя помойка в голове, ужас", – отреагировал Шейнин.
"Никаких подарков от Ленина не было. Это было заигрывание с национальной элитой, без которого СССР бы не создали", – продолжил истерику украинец.
"А какая разница?" – посмеялся ведущий.
Затем Запорожский попытался исторически дискредитировать РФ, задавшись вопросом о превращении "страны Моксель" в Россию. Украинец также объявил, что его страна "кормит" Москву, приобретая российские нефть и газ. Шейнин назвал поведение гостя удовлетворительным следствием статьи Путина об Украине, после чего подвел неутешительный для скандалиста итог.
"Для меня самый удовлетворительный на моем нижайшем уровне результат статьи Путина – то, что Запорожского так не корячило давно. Ты можешь обкричаться, но Путин говорит тебе следующее: если вы хотите строить из себя "антироссию" и скакать дальше, то вот сюда, в исконно украинские области – и обскачитесь там", – подвел итог Шейнин.
Попытки Запорожского оспорить слова Путина тем, что это якобы личное мнение президента России, ведущий перечеркнул указанием, что в этом случае украинская реакция не была бы настолько эмоциональной. Комментарии украинцев в соцсетях о статье Путина подтверждают это утверждение Шейнина.
Григорий Егоро
Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
Запорожский устроил скандал в программе "Время покажет", срывая выступления экспертов на тему статьи Путина об Украине и выкрикивая несвязные "опровержения". Так, он объявил, что единственной основой отношений Москвы и Киева может быть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, после чего сам же напомнил о его распаде.
Также Запорожский попытался опровергнуть создание Украины Владимиром Лениным. По мнению украинца, советского лидера якобы "взяли за шкирку" и заставили подписать Брестский мир с признанием независимости Украины, после чего тот "дал заднюю". Исконно российские территории, приписанные Лениным Украине, скандалист отказался считать "подарком".
"Какая же у тебя помойка в голове, ужас", – отреагировал Шейнин.
"Никаких подарков от Ленина не было. Это было заигрывание с национальной элитой, без которого СССР бы не создали", – продолжил истерику украинец.
"А какая разница?" – посмеялся ведущий.
Затем Запорожский попытался исторически дискредитировать РФ, задавшись вопросом о превращении "страны Моксель" в Россию. Украинец также объявил, что его страна "кормит" Москву, приобретая российские нефть и газ. Шейнин назвал поведение гостя удовлетворительным следствием статьи Путина об Украине, после чего подвел неутешительный для скандалиста итог.
"Для меня самый удовлетворительный на моем нижайшем уровне результат статьи Путина – то, что Запорожского так не корячило давно. Ты можешь обкричаться, но Путин говорит тебе следующее: если вы хотите строить из себя "антироссию" и скакать дальше, то вот сюда, в исконно украинские области – и обскачитесь там", – подвел итог Шейнин.
Попытки Запорожского оспорить слова Путина тем, что это якобы личное мнение президента России, ведущий перечеркнул указанием, что в этом случае украинская реакция не была бы настолько эмоциональной. Комментарии украинцев в соцсетях о статье Путина подтверждают это утверждение Шейнина.
Григорий Егоро
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