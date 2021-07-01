СМИ сообщают, что Аваков подал в отставку

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Как сообщила депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, парламент может рассмотреть его в ближайшее время."Похоже, что сегодня будет отставка министра Арсена Авакова и не только. И возможно голосование за это завтра или в четверг", — написала Ясько в Facebook.Аваков стал министром внутренних дел Украины 27 февраля 2014 года. Его переназначили на должность 29 августа 2019-го. Он последний из двух министров предыдущего правительства, который остался в кабмине при новой власти. После отставки правительства Алексея Гончарука в марте 2020 года Аваков также сохранил должность.источник