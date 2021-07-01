Отключение электроэнергии в Луганске 14 июля
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 14 июля будут временно отключать от электричества некоторые дома Артемовского и Жовтневого районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Ватутина, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90;
улица Каховская, 13а, 25;
улица Комбайная, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а;
улица Попова, 11а;
улица Римского-Корсакова, 24, 25;
улица Студенческая, 14;
улица Тепловозная, 20а, 22, 22а, 23, 25;
улица Фестивальная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37;
переулок Ширшова, 18, 20, 33, 35;
квартал Ватутина, 15, 17, 20а, 20б, 20в.
В Артемовском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Пятая, 6, 2в, 3а, 15,
улица Четвертая, 2-4.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 19:04 39
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Ватутина, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90;
улица Каховская, 13а, 25;
улица Комбайная, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 135а;
улица Попова, 11а;
улица Римского-Корсакова, 24, 25;
улица Студенческая, 14;
улица Тепловозная, 20а, 22, 22а, 23, 25;
улица Фестивальная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37;
переулок Ширшова, 18, 20, 33, 35;
квартал Ватутина, 15, 17, 20а, 20б, 20в.
В Артемовском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Пятая, 6, 2в, 3а, 15,
улица Четвертая, 2-4.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 19:04 39
Метки: {keywords}