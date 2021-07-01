Об увеличении размера пенсии рассказали на Украине
В пенсионном фонде Украины произведут перерасчет пенсионных выплат. Надбавка за пенсионный стаж сосотавит 1% от минимальной пенсии.
С 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума повышается минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн. Надбавки к пенсиям предусмотрены за сверхнормативный страховой стаж.
Доплату получат пенсионеры, которые имеют сверхнормативный стаж, а именно:
— женщины со страховым стажем более 30 лет;
— мужчины со страховым стажем более 35 лет.
Ранее сумма доплаты за каждый сверхурочный год была 17,69 грн. После повышения пенсионеры получат за каждый год, превышающий указанный стаж по 18, 54 грн. Таким образом, пенсионеры, имеющие 10 лет сверхнормативного стажа, получат надбавку 185,4 грн. Новости Украины - Сегодня, 17:47 74
С 1 июля 2021 года в связи с повышением прожиточного минимума повышается минимальная пенсия с 1769 грн до 1854 грн. Надбавки к пенсиям предусмотрены за сверхнормативный страховой стаж.
Доплату получат пенсионеры, которые имеют сверхнормативный стаж, а именно:
— женщины со страховым стажем более 30 лет;
— мужчины со страховым стажем более 35 лет.
Ранее сумма доплаты за каждый сверхурочный год была 17,69 грн. После повышения пенсионеры получат за каждый год, превышающий указанный стаж по 18, 54 грн. Таким образом, пенсионеры, имеющие 10 лет сверхнормативного стажа, получат надбавку 185,4 грн. Новости Украины - Сегодня, 17:47 74
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