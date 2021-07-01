Талибан пригрозил Турции войной в случае оставления турецких военных на территории Афганистана

Движение "Талибан"* (запрещено в России) потребовало от Турции не размещать своих военных на территории Афганистана, пригрозив, в противном случае, войной. Соответствующее официальное заявление опубликовано рядом афганских СМИ.В движении предупредили, что сохранение части турецкого контингента на территории Афганистана является "опрометчивым решением" Анкары. Талибы* призвали руководство Турции отменить это решение, поскольку оно "нарушает суверенитет" Афганистана и противоречит национальным интересам афганцев.В заявлении говорится, что Талибан рассматривает размещение турецких войск на территории Афганистана как оккупацию, поэтому против захватчиков начнется борьба. При этом ответственность за последствия войны талибы возложили на Анкару."(...) будем бороться с захватчиками на основании фетвы от 1422 года по хиджре Лунара (2001 год), согласно которой война в течение последних 20 лет была джихадом," - говорится в заявлении.Подчеркивается, что вывод турецких войск из Афганистана предусматривался соглашением талибов с США. Кроме того, в начале июня 2021 года представители талибов настаивали на выводе турецких войск из страны.Напомним, что Турция намерена оставить часть военного контингента в Афганистане для охраны аэропорта Кабула. Данный вопрос сейчас находится на стадии консультаций Анкары и Вашингтона. Условием для оставления части военных в Кабуле турки называют полное обеспечение миссии со стороны США. В Вашингтоне хоть и морщатся от запросов Анкары, но склоняются к подписанию соглашения, поскольку других вариантов нет.источник