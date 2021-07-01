Губернатор объяснил что происходит с «Лисичанскводоканалом»
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в своем видеообращении на Фейсбуке прокомментировал ситуацию с арестом счетов «Лисичанскводоканала».
По словам главы ОГА, которые приводит издание Трибун, власти Лисичанска уже начали выплачивать накопленный долг.
«По поводу блокирования арестованных счетов — мы находим механизмы, чтобы там был один резервный счет, по которому будут проходить платежи. На данный момент текущих задолженностей нет вообще, более того, каждый месяц Лисичанская ВГА начала гасить огромный долг, который накопился ранее, — сказал Гайдай — Тяжелая ситуация, потому что накопились огромные долги, они накапливались годами. Все-таки надо заменять всю инфраструктуру, потому что она вся старая и дырявая, постоянно идут какие-то порывы. Это стоит сотни миллионов гривен, но понемногу все меняется».
Новости Региона - Сегодня, 19:28 87
По словам главы ОГА, которые приводит издание Трибун, власти Лисичанска уже начали выплачивать накопленный долг.
«По поводу блокирования арестованных счетов — мы находим механизмы, чтобы там был один резервный счет, по которому будут проходить платежи. На данный момент текущих задолженностей нет вообще, более того, каждый месяц Лисичанская ВГА начала гасить огромный долг, который накопился ранее, — сказал Гайдай — Тяжелая ситуация, потому что накопились огромные долги, они накапливались годами. Все-таки надо заменять всю инфраструктуру, потому что она вся старая и дырявая, постоянно идут какие-то порывы. Это стоит сотни миллионов гривен, но понемногу все меняется».
Новости Региона - Сегодня, 19:28 87
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