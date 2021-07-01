На Луганщине разоблачили подпольную табачную сеть
Деятельность сети распространения контрафактных табачных изделий на территории Луганщины разоблачена и прекращена под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры, передает пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что житель Лисичанска организовал продажу табака сомнительного происхождения без марок акцизного налога Украины установленного образца. Продукция реализовывалась на трех точках розничной торговли города. Закупки фальсифицированной продукции правонарушитель вел через Интернет и получал по почте.
При проведении ряда обысков по месту реализации и хранения товара правоохранители обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 11 тысяч пачек сигарет на сумму 700 тысяч гривен и автомобиль, который использовался для транспортировки продукции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей).
Происшествия - Сегодня, 20:05 105
Следствием установлено, что житель Лисичанска организовал продажу табака сомнительного происхождения без марок акцизного налога Украины установленного образца. Продукция реализовывалась на трех точках розничной торговли города. Закупки фальсифицированной продукции правонарушитель вел через Интернет и получал по почте.
При проведении ряда обысков по месту реализации и хранения товара правоохранители обнаружили и изъяли из незаконного оборота более 11 тысяч пачек сигарет на сумму 700 тысяч гривен и автомобиль, который использовался для транспортировки продукции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей).
Происшествия - Сегодня, 20:05 105
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