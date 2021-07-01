Ясно и солнечно, температура воздуха до +38 градусов. Высокий уровень пожарной опасности.
Завтра, в среду, 14 июля прогнозируют ясную и солнечную погоду. Дневная температура +34 +38 ºС , ночью — 19-20 ºС. Ветер северо-восточный - 3-8 м/сек.
Очень высокая пожарная опасность — 5 уровня!
Народный календарь:14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. В крестьян в это время начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли — на покос пошли». К этому времени поспевает малина, первые овощи. Наши предки на Кузьму и Демьяна варили варенье из крыжовника. В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день
Погода в Луганске - Сегодня, 20:49 29
Очень высокая пожарная опасность — 5 уровня!
Народный календарь:14 июля отмечается день памяти святых чудотворцев бессребренников Космы и Дамиана. В крестьян в это время начинался сенокос: «Кузьма и Демьян пришли — на покос пошли». К этому времени поспевает малина, первые овощи. Наши предки на Кузьму и Демьяна варили варенье из крыжовника. В прежние времена заметили, хорошая погода 14 июля обещает хорошую погоду 14 ноября, а если будет плохая погода в этот день
Погода в Луганске - Сегодня, 20:49 29
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