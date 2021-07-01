Железнодорожный маньяк из американского посольства

Вчера пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова поведала нам анекдотичную и в то же время почти детективную историю о том, как сотрудник американского посольства на ж/д станции в Тверской области украл освещаемый указатель ручного стрелочного перевода.Трофей, прямо скажем, необычный. Особенно если учесть, кто именно совершил кражу.Однако даже у самого запутанного «преступления» почти всегда есть весьма банальная мотивация.Дело в том, что «злоумышленник» страстно увлечён всем, что связано с железной дорогой. И это, судя по его ленте в соцсети, не просто хобби, а практически смысл жизни. Подозреваю, что даже его дипломатическая миссия — это скорее способ расширить географию для изучения интересующей его тематики, нежели служение интересам США на дипломатическом поприще.Кстати, нашему герою очень нравилось в России, и он с нескрываемым восторгом делился впечатлениями о нашей стране. И больше всего его привлекала железная дорога, поезда и всё, что с этим связано.Разумеется, я не психолог, но после изучения не так чтобы очень обширной «кредитной истории» воришки стало очевидно, что он самый настоящий маньяк. Железнодорожный. Который ради заветного трофея готов пойти на преступление.Хотя вряд ли в момент кражи он отдавал себе отчёт в том, что совершает правонарушение. Просто, как и все одержимые люди, он увидел предмет своего вожделения, и им начали руководить не разум, а чувства.Подозреваю, что в те самые минуты, когда он занимался демонтажем указателя, он уже представлял себе наброски будущей фотосессии, главной фишкой которой и стал бы раритетный трофей. Жаль, что мы лишены возможности услышать его объяснения, потому как, скорее всего, он бы выдал хрестоматийное «Я ехал по дороге, увидел ЕГО (указатель), а дальше всё было как в тумане». И знаете, я бы ему поверила. Ибо человек действительно увлечённый. Причём до фанатизма. Что добавляет штрихов и красок к его психологическому портрету.Несколько лет назад, ещё до начала дипломатической службы в России, Паркер Уилсон (именно так зовут воришку) получил за своё фото на железнодорожную тематику престижную американскую премию, а его снимки украинского поезда попали в профильный европейский журнал.Но, как и любой творческий человек, Паркер верил, что его главный шедевр ещё не снят. И украденный указатель, похоже, являлся частью этого ещё не снятого, но уже существующего в глубинах его подсознания шедевра.Разумеется, я не оправдываю данный поступок. Более того, такое поведение вполне типично для американцев, которые, находясь за пределами своей страны, начинают испытывать ложное чувство безнаказанности и вседозволенности, которое и лежит в основе подобных поступков.Однако, повторюсь, в данном случае имеет место одержимость, а не злой умысел. Хотя, конечно же, это не отменяет того, что была совершена кража, последствия которой могли бы быть весьма и весьма трагичными.Паркер Уилсон уже отозван из РФ, и дело против него пришлось закрыть. Уверена, он искренне сожалеет о случившемся. Ведь Россия для него была своего рода источником вдохновения. Но за неумение сдерживать свои «хотелки» пришлось расплачиваться. Потерей обширного поля для творческой деятельности — в том числе.А ведь всё могло сложиться иначе. И для этого было достаточно лишь обратиться с просьбой в наш МИД, где к творческим порывам американца наверняка бы отнеслись с пониманием и охотно посодействовали бы с доступом к музейным экспонатам, которые можно было бы использовать для реализации задуманного проекта.Однако Уилсон почему-то не догадался (или не захотел) воспользоваться такой уникальной возможностью. За что и поплатился. Не только попаданием в криминальные новости и колонки юмора, но и утраченными возможностями. Что в его случае, как мне кажется, является наибольшим наказанием за содеянное.Юлия Витязева