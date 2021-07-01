После письма Путина на украинском языке гривна в Луганске подешевела. Курс валют на 14 июля
Государственный банк информирует о том, что с 14 июля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
74,0589 рубля
1 ЕВРО
87,7820 рубля
10 украинских гривен
27,1005 рубля
Напомним, вчера, 13 июля курсы основных валют были такими:
1 доллар США
74,6336 рубля
1 ЕВРО
88,6050 рубля
10 украинских гривен
27,3612 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 66
1 доллар США
74,0589 рубля
1 ЕВРО
87,7820 рубля
10 украинских гривен
27,1005 рубля
Напомним, вчера, 13 июля курсы основных валют были такими:
1 доллар США
74,6336 рубля
1 ЕВРО
88,6050 рубля
10 украинских гривен
27,3612 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 66
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