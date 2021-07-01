После письма Путина на украинском языке гривна в Луганске подешевела. Курс валют на 14 июля

Государственный банк информирует о том, что с 14 июля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:

1 доллар США

74,0589 рубля

1 ЕВРО

87,7820 рубля

10 украинских гривен

27,1005 рубля

Напомним, вчера, 13 июля курсы основных валют были такими:

1 доллар США

74,6336 рубля

1 ЕВРО

88,6050 рубля

10 украинских гривен

27,3612 рубля

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