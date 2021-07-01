Арсен Аваков подал в отставку с поста министра МВД Украины
Верховная Рада рассмотрит в четверг, 15 июля, отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают «УНН» и «РБК-Украина».
"В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова”, — сообщили «УНН» собственные источники.
Источники «РБК-Украина» в парламенте сообщают, что сегодня вечером может состояться закрытое заседание фракции «Слуга народа», посвященное кадровым вопросам. Одним из них может стать отставка Авакова.
При этом собеседники среди высших чиновников государства на вопрос об отставке министра внутренних дел дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность.
В свою очередь официальный сайт МВД подтвердил данную информацию и опубликовал само заявление об отставке (смотри ниже)
Нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский называет наиболее сложным решением согласиться на предложение президента возглавить Министерство внутренних дел.
Об этом, как сообщает «Цензор.НЕТ», он сказал в интервью журналистам по завершению фракции «Слуги народа».
«Я могу сказать, что принял наиболее сложное решение в своей жизни — ответить согласием на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделал этот выбор. И буду претендовать на эту должность», — среди прочего, сказал Монастырский.
По его словам, завтра комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке.
«Послезавтра состоится голосование по заявлению об отставке и, скорее всего, в пятницу пройдет еще одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности и, соответственно, рассмотрение представления о назначении министра внутренних дел», — объяснил нардеп.
Монастырский признался, что его коллеги по фракции встретили новость о его возможном назначением с воодушевлением и одобрением.
Он также сообщил, что еще не общался с Аваковым по этому вопросу, а обсуждал только с президентом и фракцией.
Политик отметил, что разговор с президентом о возможном назначении состоялся сегодня утром.
Новости Украины - Сегодня, 06:00 108
"В четверг ВР рассмотрит отставку министра МВД Арсена Авакова”, — сообщили «УНН» собственные источники.
Источники «РБК-Украина» в парламенте сообщают, что сегодня вечером может состояться закрытое заседание фракции «Слуга народа», посвященное кадровым вопросам. Одним из них может стать отставка Авакова.
При этом собеседники среди высших чиновников государства на вопрос об отставке министра внутренних дел дали уклончивые ответы, не подтвердив, но и не опровергнув такую возможность.
В свою очередь официальный сайт МВД подтвердил данную информацию и опубликовал само заявление об отставке (смотри ниже)
Нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский называет наиболее сложным решением согласиться на предложение президента возглавить Министерство внутренних дел.
Об этом, как сообщает «Цензор.НЕТ», он сказал в интервью журналистам по завершению фракции «Слуги народа».
«Я могу сказать, что принял наиболее сложное решение в своей жизни — ответить согласием на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я как человек, как политик понимаю, на какую жертву иду, но я сделал этот выбор. И буду претендовать на эту должность», — среди прочего, сказал Монастырский.
По его словам, завтра комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит заявление министра внутренних дел Арсена Авакова об отставке.
«Послезавтра состоится голосование по заявлению об отставке и, скорее всего, в пятницу пройдет еще одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности и, соответственно, рассмотрение представления о назначении министра внутренних дел», — объяснил нардеп.
Монастырский признался, что его коллеги по фракции встретили новость о его возможном назначением с воодушевлением и одобрением.
Он также сообщил, что еще не общался с Аваковым по этому вопросу, а обсуждал только с президентом и фракцией.
Политик отметил, что разговор с президентом о возможном назначении состоялся сегодня утром.
Новости Украины - Сегодня, 06:00 108
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