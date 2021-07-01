На Центральном рынке Луганска провели облаву. ВИДЕО
Правоохранители изъяли на складе луганского рынка 275 литров спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения. Об этом сообщил Центр общественных связей МВД.
Там рассказали, что «факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения без разрешительных документов на данный вид деятельности» был установлен сотрудниками отдела участковых инспекторов полиции управления общественной безопасности МВД в ходе проверки одного из столичных рынков.
«В ходе осуществления осмотра складского помещения, расположенного та территории рынка, было обнаружено и изъято 275 литров спиртосодержащей жидкости», — говорится в сообщении.
Экономика - Сегодня, 07:00 53
Там рассказали, что «факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции сомнительного происхождения без разрешительных документов на данный вид деятельности» был установлен сотрудниками отдела участковых инспекторов полиции управления общественной безопасности МВД в ходе проверки одного из столичных рынков.
«В ходе осуществления осмотра складского помещения, расположенного та территории рынка, было обнаружено и изъято 275 литров спиртосодержащей жидкости», — говорится в сообщении.
Экономика - Сегодня, 07:00 53
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