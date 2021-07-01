Огромные очереди, продажа мест — беспредел на КПП в Успенке, Мариновке и Новоазовске глазами очевидцев



Помимо фотографий в социальных сетях, люди пишут о возможности продвинуться дальше в огромной очереди у одного из пунктов пропуска:

Жители Донбасса сообщают, что на всех трёх пунктах, где образовались очереди (Успенка, Мариновка и Новоазовск) можно купить «очередь поближе».

«Бардак и торговля очередями везде», — многократно повторяется один и тот же комментарий.





Школа выживания - Сегодня, 17:37 428 Жители Луганска и Донецка поделились фотографиями изнуряюще долгих очередей на границе с РФ. Для подавляющего большинства пересечение границы с РФ — это единственная возможность передвигаться.Помимо фотографий в социальных сетях, люди пишут о возможности продвинуться дальше в огромной очереди у одного из пунктов пропуска:Жители Донбасса сообщают, что на всех трёх пунктах, где образовались очереди (Успенка, Мариновка и Новоазовск) можно купить «очередь поближе».«Бардак и торговля очередями везде», — многократно повторяется один и тот же комментарий.Школа выживания - Сегодня, 17:37 428

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