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Огромные очереди, продажа мест — беспредел на КПП в Успенке, Мариновке и Новоазовске глазами очевидцев

robot Вчера, 20:3086Новости
Огромные очереди, продажа мест — беспредел на КПП в Успенке, Мариновке и Новоазовске глазами очевидцев
Жители Луганска и Донецка поделились фотографиями изнуряюще долгих очередей на границе с РФ. Для подавляющего большинства пересечение границы с РФ — это единственная возможность передвигаться.
Помимо фотографий в социальных сетях, люди пишут о возможности продвинуться дальше в огромной очереди у одного из пунктов пропуска:
Жители Донбасса сообщают, что на всех трёх пунктах, где образовались очереди (Успенка, Мариновка и Новоазовск) можно купить «очередь поближе».
«Бардак и торговля очередями везде», — многократно повторяется один и тот же комментарий.


Школа выживания - Сегодня, 17:37 428

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