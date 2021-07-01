На Украине нашли способ "заблокировать" российский флот в Крыму

"Пять 330-тонных лодок — это полная флотилия. "Циклоны" — отличная площадка, соответствующая второму этапу Концепции развития ВМФ — контроль 200-мильной зоны", — написал Чмут.

"При этом лодки могут стать отличной площадкой для модернизации, для "показа зубов" лодкам, кораблям ФСБ России или ВМФ", — заверил эксперт.

Фото: © РИА Новости / Константин МихальчевскийУкраине необходимо купить у США пять списанных катеров, чтобы блокировать российские порты в Крыму, заявил главный редактор "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут у себя в фейсбуке, передает РИА Новости.Ранее стало известно, что в следующем году США выведут из состава флота 22 корабля и продадут их по программе FMS — "военные продажи за рубежом". Чмут обратил внимание, что в списке на списание есть пять патрульных катеров класса "Циклон" 1993-1995 годов постройки: Tempest, Typhoon, Squall, Firebolt и Whirlwind. По мнению эксперта, эти корабли могут быть интересны Украине.По его мнению, технические характеристики этих катеров позволят украинскому флоту выходить даже в Средиземное море.Чмут добавил, что, купив списанные американские катера, Украина сможет получить постоянное военное присутствие рядом с Севастополем и Керченским проливом, "держать в тонусе" российский флот и блокировать попытки входа торговых судов в крымские порты.В то же время он пожаловался, что Украина теряет это "окно возможностей", так как для военно-политического руководства покупка американских кораблей является непосильной задачей.