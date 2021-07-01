В правила пересечения КПВВ будут внесены новые изменения
Лиц с инвалидностью будут без очереди обслуживать в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности и подчинения, которые предоставляют любые услуги населению.
Соответствующий законопроект № 4113 народные депутаты приняли во втором чтении.
Отмечается, что такое право получили и те, кто сопровождает лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью.
«Лица с инвалидностью, которые направляются на лечение (при наличии подтверждающих документов), лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют право на приоритет перед другими лицами на прохождение контроля в пунктах пропуска через государственную границу, в контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда из таких территорий», — сказано в законе.
Вместе с ними в приоритетном порядке могут проходить лица, сопровождающие их (не более двух), и в случае необходимости — близкие родственники первой линии родства.
В пунктах пропуска через госграницу для автомобильного сообщения и КПВВ на неподконтрольных территориях приоритет может предоставляться при следовании в пешем порядке или на легковом автомобиле, при условии отсутствия в транспортном средстве, в котором следуют указанные лица, других лиц. Новости Украины - Сегодня, 06:30 153
Соответствующий законопроект № 4113 народные депутаты приняли во втором чтении.
Отмечается, что такое право получили и те, кто сопровождает лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью.
«Лица с инвалидностью, которые направляются на лечение (при наличии подтверждающих документов), лица с инвалидностью первой группы и дети с инвалидностью имеют право на приоритет перед другими лицами на прохождение контроля в пунктах пропуска через государственную границу, в контрольных пунктах въезда на временно оккупированные территории и выезда из таких территорий», — сказано в законе.
Вместе с ними в приоритетном порядке могут проходить лица, сопровождающие их (не более двух), и в случае необходимости — близкие родственники первой линии родства.
В пунктах пропуска через госграницу для автомобильного сообщения и КПВВ на неподконтрольных территориях приоритет может предоставляться при следовании в пешем порядке или на легковом автомобиле, при условии отсутствия в транспортном средстве, в котором следуют указанные лица, других лиц. Новости Украины - Сегодня, 06:30 153
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