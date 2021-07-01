В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
Если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев "развернется" к Китаю, который поможет ему "справиться" с Россией, об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович, передает РИА Новости.
По его словам, Украина не будет имплементировать "формулу Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе в ее текущем виде, при этом у Запада, включая США и Германию, нет способов заставить Киев это сделать.
"Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте "формулу Штайнмайера". Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю", - заявил он.
Советник выразил мнение, что Украина может позволить себе проигнорировать мнение "западных партнеров". В случае, если планируемая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена закончится безрезультатно для Киева, то у страны начнется "отдельный этап жизни" с разворотом на Восток.
"Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков", - заявил советник, объяснив такой "разворот" якобы "плохими" отношениями между Москвой и Пекином.
Арестович также отметил, что лишь "очень серьезные гарантии" со стороны Запада могут заставить Украину выполнить Минские соглашения. "Это, там, кредит миллиардов десять долларов или прямая помощь, это серьезные вливания в безопасность и экономику, это статус основного союзника США вне НАТО", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию.
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