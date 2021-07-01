В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией

"Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте "формулу Штайнмайера". Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю", - заявил он.

"Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков", - заявил советник, объяснив такой "разворот" якобы "плохими" отношениями между Москвой и Пекином.

© Фото : alexey.arestovich/FacebookЕсли страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев "развернется" к Китаю, который поможет ему "справиться" с Россией, об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович, передает РИА Новости.По его словам, Украина не будет имплементировать "формулу Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе в ее текущем виде, при этом у Запада, включая США и Германию, нет способов заставить Киев это сделать.Советник выразил мнение, что Украина может позволить себе проигнорировать мнение "западных партнеров". В случае, если планируемая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена закончится безрезультатно для Киева, то у страны начнется "отдельный этап жизни" с разворотом на Восток.Арестович также отметил, что лишь "очень серьезные гарантии" со стороны Запада могут заставить Украину выполнить Минские соглашения. "Это, там, кредит миллиардов десять долларов или прямая помощь, это серьезные вливания в безопасность и экономику, это статус основного союзника США вне НАТО", - добавил он.Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров после переговоров президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию.