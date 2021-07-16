Донбасс. Оперативная лента военных событий 17.07.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 16.07.2021
09:55 Украинские силовики сегодня утром обстреляли районы двух населенных пунктов на юге ДНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что в 05:35 по направлению Старогнатовка – Новоласпа совершено 70 выстрелов из БМП-2. В 05:38 по направлению Водяное – Коминтерново выпущено 12 мин из миномета калибром 120 мм..
09:00 Вооруженные формирования Украины накануне поздним вечером из минометов обстреляли село Безыменное на юге ДНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелы зафиксированы в 22:00 и 00:00. Огонь велся из подконтрольного украинским силовикам села Широкино. В направлении села Безыменное выпущено 29 гранат из АГС, 7 мин из 82мм миномета, 1 граната из СПГ.
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