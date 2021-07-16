Донбасс. Оперативная лента военных событий 17.07.2021

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.- Лента военных событий в Новороссии за 16.07.202109:55Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.Уточняется, что в 05:35 по направлению Старогнатовка – Новоласпа совершено 70 выстрелов из БМП-2. В 05:38 по направлению Водяное – Коминтерново выпущено 12 мин из миномета калибром 120 мм..09:00Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы зафиксированы в 22:00 и 00:00. Огонь велся из подконтрольного украинским силовикам села Широкино. В направлении села Безыменное выпущено 29 гранат из АГС, 7 мин из 82мм миномета, 1 граната из СПГ.