Президент Филиппин призвал положить конец В«вакцинному национализмуВ»

Фото: ReutersПрезидент Филиппин Родриго Дутерте выразил обеспокоенность доступом развивающихся стран к вакцинам от коронавируса, отметив необходимость положить конец «вакцинному национализму».Об этом сообщает RT со ссылкой на Manila Bulletin.Государственный лидер заявил, что, несмотря на обязательства стран действовать сообща в борьбе с COVID-19, преодоление пандемии превратилось в «гонку за иммунитет». Дутерте сослался на разный уровень доступа к вакцинам, из-за которого развивающиеся страны не могут получить необходимого количества препаратов для борьбы с коронавирусом.«Мы знаем, что более 80% вакцин против COVID-19 были отправлены в богатые страны, в результате чего у развивающихся стран осталось так мало возможностей (для борьбы с коронавирусом. — прим. ред.). Необходимо исправить большой дисбаланс в доступе к вакцинам. Необходимо положить конец вакцинному национализму», — сказал он.