Число жертв наводнения на западе Германии достигло 133 человек

Фото: © AP Photo / Michael ProbstЧисло жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.Так, в земле Рейнланд-Пфальц из-за разгула стихии скончались уже 90 жителей, а в Северной Рейн-Вестфалии — 43.СМИ сообщили об ухудшении ситуации в городе Эрфтштадт недалеко от Кельна, где непогода привела к разрушению нескольких домов. Власти опасаются роста числа погибших.В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызвал циклон "Бернд", пришедший на запад Европы. Основной удар пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за размытых дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.В большинстве районов округа Арвайлер нет электричества и телефонной связи. Местные власти сообщили, что в результате наводнений пропали около 1,3 тысячи человек.Канцлер Германии Ангела Меркель, комментируя случившееся, заявила, что окончательный масштаб трагедии на западе Германии будет ясен только в следующие дни. Она выразила соболезнования родным и близким погибших.Разрушительные наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.