Особо циничное покушение на линию жизни Украины

Джо Байден намедни, на встрече с фрау Ангелой Меркель, выдал прекрасное: «Мы не можем позволить России перерезать линию жизни Украины».Правда, громко прозвучало? А о чём это он, вы тоже догадываетесь?Правильно. О транзите российского газа через территорию Украины. И если честно – так Украину давно уже никто не опускал. Целая «линия жизни». То есть то, от чего Украина зависит жизненно и то, без чего у неё есть приличный шанс загнуться. В муках, или без – не важно.Представляете, главный союзник США, без обиняков заявляет подобное! Мол, Украина жизненно зависит от «страны-агрессора», с которой воюет уже целых семь лет. Зависит экономически. Кормится с денег за то, что «страна-агрессор» использует территорию Украины для транзита своего товара в третьи страны. И, видимо, на эти же самые деньги воюет со «страной агрессором».Что примечательно – бороться с «Северным потоком-2» главный союзник Украины уже перестал. Есть какие-то там санкции, которые лишь обозначают недовольство «мирового гегемона», но по сути они ни на что не влияют. Джо Байден избрал очень грамотную тактику: признал, что все полимеры профукали ещё при ненавистном Дональде Трампе, а с новой администрации и взятки гладки. Руки умывают, так как больше ничего не могут сделать. Да и ссориться с Германией не очень охота, ведь эта страна является главным европейским союзником США. Заметьте – именно Германия, а не могучие прибалтийские тигры, Польша, или Украина, которые буквально из штанов лезут, чтобы угодить своему хозяину. А интересы главного союзника – нужно уважать. В отличие от интересов всех этих многочисленных Табаки.А газ Германии нужен жизненно. Мощной индустрии не хватит «зелёной энергии», если даже заставить ветряками с солнечными панелями всю территорию страны. Есть ещё один выход – мирный атом, но в Германии очень сильно настроены против него. Опять же – зелёная повесточка, которая крайне вредна для экономики, так как полностью противоречит здравому смыслу. Вот как с автомобилями, которые в Европе с 2035 года должны быть исключительно на электрической тяге. Правда, до сих пор никто не знает, как утилизировать старые батареи. Вот во Франции есть целые кладбища старых каршеринговых электромобилей, которые гниют в чистом поле, отравляя под собой землю. А ещё, наверное народ забыл про физику и не подсчитал, как увеличится нагрузка на электросети, если все вечером будут заряжать свои чистые зелёные автомобильчики. Да и такое количество электроэнергии ещё надо произвести.Но, я немного отвлёкся, надо бы вернуться к транзиту газа и Украине. Получается, что за годы своей независимости, за три десятка лет, Украина не добилась в экономике вообще ничего. Проедали остатки «неэффективной» советской экономики, да сосали с опять же советской трубы мзду за транзит. А теперь, в этом оказывается виноватой Россия, которая, к тому же хочет лишить молодую европейскую демократию средств к существованию. Причём, особо циничным методом – просто перестать пользоваться услугами транзита.Подобные претензии к России, наверное, скоро предъявит и Латвия, где по такой же причине умирает железная дорога и портовая инфраструктура, да и Литва имеет претензии к Белоруссии, которая поставила в очень неудобное положение литовский порт Клайпеда. Даже целый современный и очень большой порт Усть-Луга построили, чтобы нанести этот мощный удар по прибалтийским тиграм. Не «Северный поток», конечно, но тоже мощно.А ведь всё могло бы быть иначе. И с украинским транзитом, и с прибалтийским. И надо было для этого совсем немного – лишь иметь более-менее приличные отношения с Россией. Пусть без любви, которую никто и не требовал: хотя бы просто понимать свои выгоды и в этом ключе сотрудничать. Было бы достаточно. Но эти страны выбрали иной путь. Причём, скорее всего по команде «сверху». Да не «скорей всего», а точно. А ослушаться нельзя, пусть даже всё это и выглядит выстрелом себе в ногу.В общем, ребята, вы сами устроили себе этот праздник жизни. Никто вам не виноват. И слова Джо Байдена о вашей «линии жизни» — прекрасный саундтрек к вашей «независимой жизни». Советую выбить в камне и поставить где-то на месте памятника Владимиру Ильичу Ленину, которому Украина и обязана своим существованием.источник