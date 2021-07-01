Украина побоялась превращения Черного моря во В«внутреннее озеро РоссииВ»

РИА «Новости» Кулебу.

Он отметил, что у Украины есть конкретные идеи и предложения по поводу того, что надо сделать для выравнивания ситуации с безопасностью в Черном море.

По его словам, Украина обсуждает эти идеи с Грузией, Молдавией, государствами – членами НАТО, которые являются причерноморскими, а именно с Румынией, Болгарией и Турцией.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский посетил Грузию с рабочим визитом, в ходе которого провел переговоры с грузинским и молдавским лидерами Саломе Зурабишвили и Майей Санду, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также Грузия, Молдавия и Украина – страны «Восточного партнерства» Евросоюза – образовали «ассоциированное трио», чтобы совместно двигаться в направлении ЕС.

Евгения Шестак