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Россия согласна подключить к переговорам по Донбассу Британию, США и Канаду

verter Вчера, 18:4549Новости
Россия согласна подключить к переговорам по Донбассу Британию, США и Канаду

Российская Федерация не против присоединения к нормандскому формату по Донбассу других участников, в том числе США, Британии или Канады. Но для этого есть необходимое условие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака изданию Politique Internationale, которое опубликовано на сайте посольства России во Франции.
По его словам, необходимости в модернизации нормандского формата на сегодня нет, поскольку не достаточно эффективно используется потенциал нынешних контактов между Украиной, Россией, Германией и Францией.
«Как уже отмечалось, у нас нет принципиальных возражений против подключения к действующим переговорным форматам новых участников, включая США, если речь идет о новых конструктивных идеях о мирном политическом урегулировании конфликта. Но если за таким участием и поддержкой Украины будет просматриваться поощрение военного разрешения конфликта, мы, конечно же, против», — отметил Козак.
В то же время он выразил уверенность, что новая администрация США может внести существенный вклад в восстановление мира.
Политика - Сегодня, 18:26 87

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