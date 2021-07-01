Сколько заработали за прошедший месяц губернаторы Луганской и Донецкой областей



Однако заработная плата Сергея Гайдая за прошлый месяц снова превысила 100 тысяч гривен и составила 102 тыс. 751 грн, сообщает портал «Слово и дело». В мае Гайдай заработал 102 тыс. 692 грн.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко получил 52 тыс. 942 грн. За май руководителю Донецкой области насчитали 100 тыс. 628 грн зарплаты.

Самая высокая же зарплата в июне была у председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря — 123 тыс. 207 грн. Чиновнику, кроме оклада, выплатили также материальную помощь (почти 58 тыс. грн) и отпускные.

Меньше всех в июне заработала Анна Коваленко, возглавляющая Черниговскую обладминистрацию — 47 тыс. 288 грн. Новости Украины - Сегодня, 18:14 98 В июне глава Луганской ОГА Сергей Гайдай уступил пальму первенства и впервые за много месяцев стал вторым по уровню зарплаты председателем облгосадминистрации в стране.Однако заработная плата Сергея Гайдая за прошлый месяц снова превысила 100 тысяч гривен и составила 102 тыс. 751 грн, сообщает портал «Слово и дело». В мае Гайдай заработал 102 тыс. 692 грн.Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко получил 52 тыс. 942 грн. За май руководителю Донецкой области насчитали 100 тыс. 628 грн зарплаты.Самая высокая же зарплата в июне была у председателя Херсонской ОГА Сергея Козыря — 123 тыс. 207 грн. Чиновнику, кроме оклада, выплатили также материальную помощь (почти 58 тыс. грн) и отпускные.Меньше всех в июне заработала Анна Коваленко, возглавляющая Черниговскую обладминистрацию — 47 тыс. 288 грн. Новости Украины - Сегодня, 18:14 98

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